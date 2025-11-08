Harga Shitcoin on TON Hari Ini

Harga live Shitcoin on TON (SHIT) hari ini adalah $ 0.00062374, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SHIT ke USD saat ini adalah $ 0.00062374 per SHIT.

Shitcoin on TON saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 45,096, dengan suplai yang beredar 72.30M SHIT. Selama 24 jam terakhir, SHIT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.052987, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00050426.

Dalam kinerja jangka pendek, SHIT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -12.90% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Shitcoin on TON (SHIT)

Kapitalisasi Pasar $ 45.10K$ 45.10K $ 45.10K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 45.10K$ 45.10K $ 45.10K Suplai Peredaran 72.30M 72.30M 72.30M Total Suplai 72,300,000.0 72,300,000.0 72,300,000.0

Kapitalisasi Pasar Shitcoin on TON saat ini adalah $ 45.10K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SHIT adalah 72.30M, dan total suplainya sebesar 72300000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 45.10K.