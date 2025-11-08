Harga shoki Hari Ini

Harga live shoki (SOK) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOK ke USD saat ini adalah -- per SOK.

shoki saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,104.74, dengan suplai yang beredar 999.66M SOK. Selama 24 jam terakhir, SOK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00116162, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SOK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -7.33% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar shoki (SOK)

Kapitalisasi Pasar $ 14.10K$ 14.10K $ 14.10K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.10K$ 14.10K $ 14.10K Suplai Peredaran 999.66M 999.66M 999.66M Total Suplai 999,657,965.078229 999,657,965.078229 999,657,965.078229

Kapitalisasi Pasar shoki saat ini adalah $ 14.10K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SOK adalah 999.66M, dan total suplainya sebesar 999657965.078229. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.10K.