Harga Shrubius Maximus Hari Ini

Harga live Shrubius Maximus (SHRUBIUS) hari ini adalah $ 0.00001513, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SHRUBIUS ke USD saat ini adalah $ 0.00001513 per SHRUBIUS.

Shrubius Maximus saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,131.67, dengan suplai yang beredar 1.00B SHRUBIUS. Selama 24 jam terakhir, SHRUBIUS diperdagangkan antara $ 0.00001513 (low) dan $ 0.00001513 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00102784, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000412.

Dalam kinerja jangka pendek, SHRUBIUS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.29% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Shrubius Maximus (SHRUBIUS)

Kapitalisasi Pasar $ 15.13K$ 15.13K $ 15.13K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.13K$ 15.13K $ 15.13K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Shrubius Maximus saat ini adalah $ 15.13K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SHRUBIUS adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.13K.