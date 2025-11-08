Harga sidelined Hari Ini

Harga live sidelined (SIDELINED) hari ini adalah $ 0.00005052, dengan perubahan 17.77% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SIDELINED ke USD saat ini adalah $ 0.00005052 per SIDELINED.

sidelined saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 50,332, dengan suplai yang beredar 999.35M SIDELINED. Selama 24 jam terakhir, SIDELINED diperdagangkan antara $ 0.00005244 (low) dan $ 0.00006199 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0007199, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005611.

Dalam kinerja jangka pendek, SIDELINED bergerak -14.98% dalam satu jam terakhir dan -48.41% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar sidelined (SIDELINED)

Kapitalisasi Pasar $ 50.33K$ 50.33K $ 50.33K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 50.33K$ 50.33K $ 50.33K Suplai Peredaran 999.35M 999.35M 999.35M Total Suplai 999,351,395.719693 999,351,395.719693 999,351,395.719693

