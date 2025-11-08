Harga Simple coin Hari Ini

Harga live Simple coin (SIMPLE) hari ini adalah $ 0.00001494, dengan perubahan 5.94% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SIMPLE ke USD saat ini adalah $ 0.00001494 per SIMPLE.

Simple coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,928.8, dengan suplai yang beredar 999.57M SIMPLE. Selama 24 jam terakhir, SIMPLE diperdagangkan antara $ 0.00001381 (low) dan $ 0.00001493 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00089277, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001333.

Dalam kinerja jangka pendek, SIMPLE bergerak +0.71% dalam satu jam terakhir dan -5.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Simple coin (SIMPLE)

Kapitalisasi Pasar $ 14.93K$ 14.93K $ 14.93K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.93K$ 14.93K $ 14.93K Suplai Peredaran 999.57M 999.57M 999.57M Total Suplai 999,572,442.018935 999,572,442.018935 999,572,442.018935

Kapitalisasi Pasar Simple coin saat ini adalah $ 14.93K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SIMPLE adalah 999.57M, dan total suplainya sebesar 999572442.018935. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.93K.