Harga Skill Stacker Hari Ini

Harga live Skill Stacker (STKR) hari ini adalah $ 0.00112709, dengan perubahan 6.38% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi STKR ke USD saat ini adalah $ 0.00112709 per STKR.

Skill Stacker saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,109,482, dengan suplai yang beredar 984.38M STKR. Selama 24 jam terakhir, STKR diperdagangkan antara $ 0.00103524 (low) dan $ 0.00113709 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00119971, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, STKR bergerak -0.52% dalam satu jam terakhir dan +5.18% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Skill Stacker (STKR)

Kapitalisasi Pasar $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Suplai Peredaran 984.38M 984.38M 984.38M Total Suplai 984,377,572.016736 984,377,572.016736 984,377,572.016736

