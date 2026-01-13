BursaDEX+
Harga live Skill Stacker hari ini adalah 0.00112709 USD. Kapitalisasi pasar STKR adalah 1,109,482 USD. Lacak informasi harga aktual STKR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga Skill Stacker (STKR)

Harga Live 1 STKR ke USD:

$0.00112709
+6.30%1D
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:05:35 (UTC+8)

Harga Skill Stacker Hari Ini

Harga live Skill Stacker (STKR) hari ini adalah $ 0.00112709, dengan perubahan 6.38% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi STKR ke USD saat ini adalah $ 0.00112709 per STKR.

Skill Stacker saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,109,482, dengan suplai yang beredar 984.38M STKR. Selama 24 jam terakhir, STKR diperdagangkan antara $ 0.00103524 (low) dan $ 0.00113709 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00119971, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, STKR bergerak -0.52% dalam satu jam terakhir dan +5.18% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Skill Stacker (STKR)

$ 1.11M
--
$ 1.11M
984.38M
984,377,572.016736
Kapitalisasi Pasar Skill Stacker saat ini adalah $ 1.11M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar STKR adalah 984.38M, dan total suplainya sebesar 984377572.016736. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.11M.

Riwayat Harga Skill Stacker USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00103524
Low 24 Jam
$ 0.00113709
High 24 Jam

$ 0.00103524
$ 0.00113709
$ 0.00119971
$ 0
-0.52%

+6.38%

+5.18%

+5.18%

Riwayat Harga Skill Stacker (STKR) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Skill Stacker ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Skill Stacker ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Skill Stacker ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Skill Stacker ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+6.38%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Skill Stacker

Prediksi Harga Skill Stacker (STKR) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target STKR pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Skill Stacker (STKR) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Skill Stacker berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Skill Stacker yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga STKR pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Skill Stacker.

Sumber Daya Skill Stacker (STKR)

Tentang Skill Stacker

Berapa harga saat ini dari Skill Stacker?

Skill Stacker dihargai sebesar Rp18.98984525993130000, bergerak naik 6.37% hari ini.

Seberapa cepatkah komunitas STKR berkembang?

Saat ini terdapat -- pemegang, dan peningkatan jumlah ini sering menandakan meningkatnya adopsi, perluasan komunitas, serta keterlibatan jaringan yang lebih luas.

Bagaimana permintaan memengaruhi harga Skill Stacker?

Permintaan dipengaruhi oleh kasus penggunaan, kondisi pasar, sentimen investor, dan perannya dalam sektor Education,Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem. Permintaan yang lebih tinggi dapat mempercepat pergerakan harga selama periode dengan volume perdagangan tinggi.

Berapa volume perdagangan STKR hari ini?

Volume perdagangan mencapai Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dan likuiditas pasar yang sehat.

Bagaimana perbandingan STKR dengan kinerja historisnya?

Harga tertinggi (ATH) adalah Rp20.21338780114470000 dan harga terendah (ATL) adalah Rp15.32022854998530000, memberikan konteks mengenai siklus kinerja masa lalu.

Berapa banyak token yang beredar?

Terdapat 984377572.016736 token yang beredar, memengaruhi ketersediaan, kapitalisasi pasar, dan valuasi jangka panjang.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Skill Stacker

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:05:35 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Skill Stacker (STKR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.