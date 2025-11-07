Informasi Harga Skull of Pepe Token (SKOP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0.00563506 $ 0.00563506 $ 0.00563506 Low 24 Jam $ 0.00568265 $ 0.00568265 $ 0.00568265 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0.00563506$ 0.00563506 $ 0.00563506 High 24 Jam $ 0.00568265$ 0.00568265 $ 0.00568265 All Time High $ 0.142385$ 0.142385 $ 0.142385 Harga Terendah $ 0.0055246$ 0.0055246 $ 0.0055246 Perubahan Harga (1 Jam) +0.12% Perubahan Harga (1 Hari) -0.15% Perubahan Harga (7H) -0.31% Perubahan Harga (7H) -0.31%

Harga aktual Skull of Pepe Token (SKOP) adalah $0.00565989. Selama 24 jam terakhir, SKOP diperdagangkan antara low $ 0.00563506 dan high $ 0.00568265, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSKOP adalah $ 0.142385, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0055246.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SKOP telah berubah sebesar +0.12% selama 1 jam terakhir, -0.15% selama 24 jam, dan -0.31% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Skull of Pepe Token (SKOP)

Kapitalisasi Pasar $ 849.33K$ 849.33K $ 849.33K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 849.33K$ 849.33K $ 849.33K Suplai Peredaran 150.00M 150.00M 150.00M Total Suplai 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Skull of Pepe Token saat ini adalah $ 849.33K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SKOP adalah 150.00M, dan total suplainya sebesar 150000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 849.33K.