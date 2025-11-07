Harga Slop Hari Ini

Harga live Slop (SLOP) hari ini adalah $ 0.00008878, dengan perubahan 1.96% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SLOP ke USD saat ini adalah $ 0.00008878 per SLOP.

Slop saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 88,751, dengan suplai yang beredar 999.69M SLOP. Selama 24 jam terakhir, SLOP diperdagangkan antara $ 0.00008613 (low) dan $ 0.00009095 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02885055, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004527.

Dalam kinerja jangka pendek, SLOP bergerak +1.96% dalam satu jam terakhir dan -18.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Slop (SLOP)

Kapitalisasi Pasar $ 88.75K$ 88.75K $ 88.75K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 88.75K$ 88.75K $ 88.75K Suplai Peredaran 999.69M 999.69M 999.69M Total Suplai 999,689,756.475859 999,689,756.475859 999,689,756.475859

