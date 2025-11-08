Harga SLOVE Hari Ini

Harga live SLOVE (SLOVE) hari ini adalah $ 0.00077334, dengan perubahan 7.77% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SLOVE ke USD saat ini adalah $ 0.00077334 per SLOVE.

SLOVE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 69,601, dengan suplai yang beredar 90.00M SLOVE. Selama 24 jam terakhir, SLOVE diperdagangkan antara $ 0.00071344 (low) dan $ 0.0007638 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.193733, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00041103.

Dalam kinerja jangka pendek, SLOVE bergerak +1.25% dalam satu jam terakhir dan -12.56% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SLOVE (SLOVE)

Kapitalisasi Pasar $ 69.60K$ 69.60K $ 69.60K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 77.33K$ 77.33K $ 77.33K Suplai Peredaran 90.00M 90.00M 90.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

