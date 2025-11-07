Harga SMP7700 Hari Ini

Harga live SMP7700 (SMP) hari ini adalah $ 0.0000871, dengan perubahan 3.92% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SMP ke USD saat ini adalah $ 0.0000871 per SMP.

SMP7700 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 86,228, dengan suplai yang beredar 990.05M SMP. Selama 24 jam terakhir, SMP diperdagangkan antara $ 0.00008449 (low) dan $ 0.00009154 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00239094, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000695.

Dalam kinerja jangka pendek, SMP bergerak +2.07% dalam satu jam terakhir dan -16.83% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SMP7700 (SMP)

Kapitalisasi Pasar $ 86.23K$ 86.23K $ 86.23K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 86.23K$ 86.23K $ 86.23K Suplai Peredaran 990.05M 990.05M 990.05M Total Suplai 990,046,623.5677253 990,046,623.5677253 990,046,623.5677253

Kapitalisasi Pasar SMP7700 saat ini adalah $ 86.23K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SMP adalah 990.05M, dan total suplainya sebesar 990046623.5677253. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 86.23K.