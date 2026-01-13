Harga snackmoney Hari Ini

Harga live snackmoney (SNACKMONEY) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 25.16% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SNACKMONEY ke USD saat ini adalah $ 0 per SNACKMONEY.

snackmoney saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 86,728, dengan suplai yang beredar 500.00M SNACKMONEY. Selama 24 jam terakhir, SNACKMONEY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SNACKMONEY bergerak +2.50% dalam satu jam terakhir dan +33.81% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar snackmoney (SNACKMONEY)

Kapitalisasi Pasar $ 86.73K$ 86.73K $ 86.73K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 173.46K$ 173.46K $ 173.46K Suplai Peredaran 500.00M 500.00M 500.00M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar snackmoney saat ini adalah $ 86.73K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SNACKMONEY adalah 500.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 173.46K.