Harga live Snake hari ini adalah 0.01760562 USD. Lacak informasi harga aktual SNK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SNK dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Snake (SNK)

$0.01760562
$0.01760562
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
Grafik Harga Live Snake (SNK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:53:50 (UTC+8)

Informasi Harga Snake (SNK) (USD)

$ 0.01759182
$ 0.01759182
$ 0.01762185
$ 0.01762185
$ 0.01759182
$ 0.01759182

$ 0.01762185
$ 0.01762185

$ 0.592266
$ 0.592266

$ 0.00923819
$ 0.00923819

Harga aktual Snake (SNK) adalah $0.01760562. Selama 24 jam terakhir, SNK diperdagangkan antara low $ 0.01759182 dan high $ 0.01762185, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSNK adalah $ 0.592266, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00923819.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SNK telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -0.00% selama 24 jam, dan -1.12% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Snake (SNK)

$ 1.47M
$ 1.47M

$ 1.47M
$ 1.47M

83.46M
83.46M

83,459,722.1341008
83,459,722.1341008

Kapitalisasi Pasar Snake saat ini adalah $ 1.47M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SNK adalah 83.46M, dan total suplainya sebesar 83459722.1341008. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.47M.

Riwayat Harga Snake (SNK) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Snake ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Snake ke USD adalah $ -0.0092143413.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Snake ke USD adalah $ -0.0020086815.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Snake ke USD adalah $ +0.004412776358213972.

Hari ini$ 0-0.00%
30 Days$ -0.0092143413-52.33%
60 Hari$ -0.0020086815-11.40%
90 Hari$ +0.004412776358213972+33.45%

Apa yang dimaksud dengan Snake (SNK)

SNAKE is a rapidly growing community with an ambition to infiltrate every household and provide you with X. It strives to become the most beloved and successful project by adhering to all market standards and surpassing all indicators. The community of BNB SNAKE is robust and supportive, encouraging each other to succeed. Unlike fraudulent projects that have eroded people’s trust in the market, BNB SNAKE aims to restore this trust and ensure the safety of investors.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Prediksi Harga Snake (USD)

Berapa nilai Snake (SNK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Snake (SNK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Snake.

Cek prediksi harga Snake sekarang!

SNK ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Snake (SNK)

Memahami tokenomi Snake (SNK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SNK sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Snake (SNK)

Berapa nilai Snake (SNK) hari ini?
Harga live SNK dalam USD adalah 0.01760562 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SNK ke USD saat ini?
Harga SNK ke USD saat ini adalah $ 0.01760562. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Snake?
Kapitalisasi pasar SNK adalah $ 1.47M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SNK?
Suplai beredar SNK adalah 83.46M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SNK?
SNK mencapai harga ATH sebesar 0.592266 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SNK?
SNK mencapai harga ATL 0.00923819 USD.
Berapa volume perdagangan SNK?
Volume perdagangan 24 jam live SNK adalah -- USD.
Akankah harga SNK naik lebih tinggi tahun ini?
SNK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SNK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:53:50 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

