Harga SNIFF Hari Ini

Harga live SNIFF ($SNIFF) hari ini adalah $ 0.0001114, dengan perubahan 2.97% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $SNIFF ke USD saat ini adalah $ 0.0001114 per $SNIFF.

SNIFF saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 108,586, dengan suplai yang beredar 969.78M $SNIFF. Selama 24 jam terakhir, $SNIFF diperdagangkan antara $ 0.00010949 (low) dan $ 0.00011511 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00218413, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005814.

Dalam kinerja jangka pendek, $SNIFF bergerak +1.17% dalam satu jam terakhir dan -22.75% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SNIFF ($SNIFF)

Kapitalisasi Pasar $ 108.59K$ 108.59K $ 108.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 108.59K$ 108.59K $ 108.59K Suplai Peredaran 969.78M 969.78M 969.78M Total Suplai 969,776,637.330133 969,776,637.330133 969,776,637.330133

Kapitalisasi Pasar SNIFF saat ini adalah $ 108.59K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $SNIFF adalah 969.78M, dan total suplainya sebesar 969776637.330133. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 108.59K.