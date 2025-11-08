Harga SOCKS Hari Ini

Harga live SOCKS (SOCKS) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.52% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOCKS ke USD saat ini adalah -- per SOCKS.

SOCKS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 38,356, dengan suplai yang beredar 988.58M SOCKS. Selama 24 jam terakhir, SOCKS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00427611, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SOCKS bergerak +1.39% dalam satu jam terakhir dan -12.37% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SOCKS (SOCKS)

Kapitalisasi Pasar $ 38.36K$ 38.36K $ 38.36K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 38.36K$ 38.36K $ 38.36K Suplai Peredaran 988.58M 988.58M 988.58M Total Suplai 988,578,013.054402 988,578,013.054402 988,578,013.054402

Kapitalisasi Pasar SOCKS saat ini adalah $ 38.36K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SOCKS adalah 988.58M, dan total suplainya sebesar 988578013.054402. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 38.36K.