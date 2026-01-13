Berapa harga saat ini dari Solabrador?

Solabrador diperdagangkan pada Rp0.18466748188800000, yang mewakili pergerakan harga sebesar -2.80% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan SOBER dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar -2.80% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika SOBER unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa Solabrador dibandingkan dengan token Gambling (GambleFi),Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed?

Dalam segmen Gambling (GambleFi),Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed, SOBER menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar Solabrador hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp184046419.53559200000 menempatkan SOBER pada peringkat #11140, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp0.18247708292400000 hingga Rp0.19174415546400000, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan SOBER?

Solabrador telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi SOBER?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 1000000000.0, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.