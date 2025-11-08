Harga Solamander Hari Ini

Harga live Solamander (SOLY) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.77% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOLY ke USD saat ini adalah -- per SOLY.

Solamander saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 26,349, dengan suplai yang beredar 999.70M SOLY. Selama 24 jam terakhir, SOLY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0046885, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SOLY bergerak +0.48% dalam satu jam terakhir dan -12.67% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Solamander (SOLY)

Kapitalisasi Pasar $ 26.35K$ 26.35K $ 26.35K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 26.35K$ 26.35K $ 26.35K Suplai Peredaran 999.70M 999.70M 999.70M Total Suplai 999,698,120.994487 999,698,120.994487 999,698,120.994487

Kapitalisasi Pasar Solamander saat ini adalah $ 26.35K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SOLY adalah 999.70M, dan total suplainya sebesar 999698120.994487. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 26.35K.