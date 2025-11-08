Harga Solana Summer Hari Ini

Harga live Solana Summer (SUMMER) hari ini adalah $ 0.00002742, dengan perubahan 5.98% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SUMMER ke USD saat ini adalah $ 0.00002742 per SUMMER.

Solana Summer saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,432, dengan suplai yang beredar 818.17M SUMMER. Selama 24 jam terakhir, SUMMER diperdagangkan antara $ 0.00002501 (low) dan $ 0.00002717 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0006693, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001113.

Dalam kinerja jangka pendek, SUMMER bergerak +1.28% dalam satu jam terakhir dan -6.72% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Solana Summer (SUMMER)

Kapitalisasi Pasar $ 22.43K$ 22.43K $ 22.43K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 22.43K$ 22.43K $ 22.43K Suplai Peredaran 818.17M 818.17M 818.17M Total Suplai 818,166,985.37 818,166,985.37 818,166,985.37

Kapitalisasi Pasar Solana Summer saat ini adalah $ 22.43K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SUMMER adalah 818.17M, dan total suplainya sebesar 818166985.37. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 22.43K.