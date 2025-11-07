BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Solarcoin hari ini adalah 0.051664 USD. Lacak informasi harga aktual SLR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SLR dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Solarcoin hari ini adalah 0.051664 USD. Lacak informasi harga aktual SLR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SLR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SLR

Info Harga SLR

Penjelasan SLR

Situs Web Resmi SLR

Tokenomi SLR

Prakiraan Harga SLR

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Solarcoin

Harga Solarcoin (SLR)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SLR ke USD:

$0.051664
$0.051664$0.051664
-2.10%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Solarcoin (SLR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:54:12 (UTC+8)

Informasi Harga Solarcoin (SLR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.050973
$ 0.050973$ 0.050973
Low 24 Jam
$ 0.052924
$ 0.052924$ 0.052924
High 24 Jam

$ 0.050973
$ 0.050973$ 0.050973

$ 0.052924
$ 0.052924$ 0.052924

$ 2.88
$ 2.88$ 2.88

$ 0
$ 0$ 0

-0.38%

-2.17%

-8.56%

-8.56%

Harga aktual Solarcoin (SLR) adalah $0.051664. Selama 24 jam terakhir, SLR diperdagangkan antara low $ 0.050973 dan high $ 0.052924, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSLR adalah $ 2.88, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SLR telah berubah sebesar -0.38% selama 1 jam terakhir, -2.17% selama 24 jam, dan -8.56% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Solarcoin (SLR)

$ 3.35M
$ 3.35M$ 3.35M

--
----

$ 5.08B
$ 5.08B$ 5.08B

64.81M
64.81M 64.81M

98,100,000,000.0
98,100,000,000.0 98,100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Solarcoin saat ini adalah $ 3.35M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SLR adalah 64.81M, dan total suplainya sebesar 98100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.08B.

Riwayat Harga Solarcoin (SLR) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Solarcoin ke USD adalah $ -0.00114891448853516.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Solarcoin ke USD adalah $ -0.0045279827.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Solarcoin ke USD adalah $ +0.0082269443.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Solarcoin ke USD adalah $ +0.020523597872664756.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00114891448853516-2.17%
30 Days$ -0.0045279827-8.76%
60 Hari$ +0.0082269443+15.92%
90 Hari$ +0.020523597872664756+65.91%

Apa yang dimaksud dengan Solarcoin (SLR)

Solarcoin is a Scrypt based alternative digital currency and its innovation comes from the secondary proof of work reward: the Solar Proof of Work. Green solar energy producers are entitled to receive one SLR for every MWh electricity generated. In order to claim a Solar Proof of Work reward, solar plant owners must submit 3rd party verified energy generation certificates such as a Solar Renewable Energy Certificate (SREC) or equivalent country specific documentation. All Solar Proof Of Work rewards will be stored as transactions in the blockchain.

The supply of SLR comprises of the following:

  • The Mining Pool: 105 million Solarcoins (0.1%) to be publicly mined over the next 40 years. All publicly mined Solarcoins represent historically generated and unclaimed solar electricity.
  • The Generator Pool: 97.5 billion SolarCoins (99.4%) are currently stored in the OCA non-circulating generation pool account. These will be exchanged for Solar Proof of Work claims of solar electricity generation submitted over the next 40 years at the rate of 1 SLR per MWh of solar energy.
  • The Genesis Pool: 500 million Solarcoins (0.5%) are stored in the genesis pool account for environmental charities, early volunteers, advisers, builders and maintainers of SolarCoin infrastructure. Genesis pool circulation is capped so that it will never represent more than 5% of total Solarcoin in circulation.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Solarcoin (SLR)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Solarcoin (USD)

Berapa nilai Solarcoin (SLR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Solarcoin (SLR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Solarcoin.

Cek prediksi harga Solarcoin sekarang!

SLR ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Solarcoin (SLR)

Memahami tokenomi Solarcoin (SLR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SLR sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Solarcoin (SLR)

Berapa nilai Solarcoin (SLR) hari ini?
Harga live SLR dalam USD adalah 0.051664 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SLR ke USD saat ini?
Harga SLR ke USD saat ini adalah $ 0.051664. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Solarcoin?
Kapitalisasi pasar SLR adalah $ 3.35M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SLR?
Suplai beredar SLR adalah 64.81M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SLR?
SLR mencapai harga ATH sebesar 2.88 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SLR?
SLR mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan SLR?
Volume perdagangan 24 jam live SLR adalah -- USD.
Akankah harga SLR naik lebih tinggi tahun ini?
SLR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SLR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:54:12 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Solarcoin (SLR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,812.54
$100,812.54$100,812.54

-1.17%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,297.54
$3,297.54$3,297.54

-0.07%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1237
$1.1237$1.1237

+30.96%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.66
$154.66$154.66

-0.80%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,812.54
$100,812.54$100,812.54

-1.17%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,297.54
$3,297.54$3,297.54

-0.07%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.66
$154.66$154.66

-0.80%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2000
$2.2000$2.2000

-1.54%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$955.83
$955.83$955.83

+2.37%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000000
$0.00000000$0.00000000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.808
$4.808$4.808

+380.80%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007919
$0.007919$0.007919

+271.08%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002912
$0.00002912$0.00002912

+170.38%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$14.9002
$14.9002$14.9002

+143.86%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0944
$0.0944$0.0944

+88.80%