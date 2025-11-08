Harga SolBox Hari Ini

Harga live SolBox (SOLBOX) hari ini adalah $ 0.00003539, dengan perubahan 3.54% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOLBOX ke USD saat ini adalah $ 0.00003539 per SOLBOX.

SolBox saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 35,391, dengan suplai yang beredar 1.00B SOLBOX. Selama 24 jam terakhir, SOLBOX diperdagangkan antara $ 0.00003338 (low) dan $ 0.00003512 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00272572, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003106.

Dalam kinerja jangka pendek, SOLBOX bergerak +3.54% dalam satu jam terakhir dan -6.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SolBox (SOLBOX)

Kapitalisasi Pasar $ 35.39K$ 35.39K $ 35.39K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 35.39K$ 35.39K $ 35.39K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

