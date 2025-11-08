Harga SolChicks Hari Ini

Harga live SolChicks (CHICKS) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CHICKS ke USD saat ini adalah -- per CHICKS.

SolChicks saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 62,987, dengan suplai yang beredar 2.06B CHICKS. Selama 24 jam terakhir, CHICKS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.506873, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CHICKS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.25% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SolChicks (CHICKS)

Kapitalisasi Pasar $ 62.99K$ 62.99K $ 62.99K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 305.91K$ 305.91K $ 305.91K Suplai Peredaran 2.06B 2.06B 2.06B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

