Harga Solidly Hari Ini

Harga live Solidly (SOLID) hari ini adalah $ 0.012509, dengan perubahan 0.85% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOLID ke USD saat ini adalah $ 0.012509 per SOLID.

Solidly saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 164,568, dengan suplai yang beredar 13.16M SOLID. Selama 24 jam terakhir, SOLID diperdagangkan antara $ 0.01230553 (low) dan $ 0.01261612 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 7.38, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01230553.

Dalam kinerja jangka pendek, SOLID bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -20.21% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Solidly (SOLID)

Kapitalisasi Pasar $ 164.57K$ 164.57K $ 164.57K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Suplai Peredaran 13.16M 13.16M 13.16M Total Suplai 90,644,344.35354127 90,644,344.35354127 90,644,344.35354127

