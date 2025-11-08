Harga Sophia Hari Ini

Harga live Sophia (SPH) hari ini adalah $ 0.0000631, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SPH ke USD saat ini adalah $ 0.0000631 per SPH.

Sophia saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 50,478, dengan suplai yang beredar 800.00M SPH. Selama 24 jam terakhir, SPH diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00072267, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005129.

Dalam kinerja jangka pendek, SPH bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.85% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Sophia (SPH)

Kapitalisasi Pasar $ 50.48K$ 50.48K $ 50.48K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 63.10K$ 63.10K $ 63.10K Suplai Peredaran 800.00M 800.00M 800.00M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Sophia saat ini adalah $ 50.48K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SPH adalah 800.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 63.10K.