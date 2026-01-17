Berapa harga saat ini dari Sora Oracle?

Sora Oracle diperdagangkan pada Rp2.92193611731437000, mengalami pergerakan harga sebesar -19.40% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari Sora Oracle adalah Rp169.82724741870446000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp2.84671996805742000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan SORA hari ini?

Market capitalization berada pada Rp2921953019.819821000, menempatkan aset ini di peringkat #6291 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar Sora Oracle?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan SORA.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 1000000000.0 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa Sora Oracle termasuk?

Sora Oracle merupakan bagian dari klasifikasi Artificial Intelligence (AI),Oracle,BNB Chain Ecosystem,Meme,AI Agents,Four.meme Ecosystem (BNB Memes), yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai SORA?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan SORA memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.