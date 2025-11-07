BursaDEX+
Harga live Sorry hari ini adalah 0.0014206 USD. Lacak informasi harga aktual SRY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SRY dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SRY

Info Harga SRY

Penjelasan SRY

Situs Web Resmi SRY

Tokenomi SRY

Prakiraan Harga SRY

Logo Sorry

Harga Sorry (SRY)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SRY ke USD:

mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Sorry (SRY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:05:01 (UTC+8)

Informasi Harga Sorry (SRY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Harga aktual Sorry (SRY) adalah $0.0014206. Selama 24 jam terakhir, SRY diperdagangkan antara low $ 0.00142601 dan high $ 0.00161476, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSRY adalah $ 0.00199425, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SRY telah berubah sebesar -4.37% selama 1 jam terakhir, -4.25% selama 24 jam, dan -9.73% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Sorry (SRY)

Kapitalisasi Pasar Sorry saat ini adalah $ 1.49M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SRY adalah 999.66M, dan total suplainya sebesar 999662738.773893. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.49M.

Riwayat Harga Sorry (SRY) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Sorry ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Sorry ke USD adalah $ +0.0016041724.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Sorry ke USD adalah $ +0.0021608297.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Sorry ke USD adalah $ +0.0008759858384679915.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-4.25%
30 Days$ +0.0016041724+112.92%
60 Hari$ +0.0021608297+152.11%
90 Hari$ +0.0008759858384679915+160.85%

Apa yang dimaksud dengan Sorry (SRY)

SORRY is a community-driven token that captures the fun, lighthearted spirit of crypto, supported by a strong meme culture and our own unique mascot.

But $SRY is more than just a meme. We are developing a unique utility that introduces a fresh concept to the crypto space. This platform is being designed with mass-market appeal and built to generate real value for both the ecosystem and our holders.

In short, we’re starting with a strong foundation in community and culture, and building toward a utility that supports long-term growth and meaningful engagement with $SRY.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Sorry (SRY)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Sorry (USD)

Berapa nilai Sorry (SRY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Sorry (SRY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sorry.

Cek prediksi harga Sorry sekarang!

SRY ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Sorry (SRY)

Memahami tokenomi Sorry (SRY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SRY sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Sorry (SRY)

Berapa nilai Sorry (SRY) hari ini?
Harga live SRY dalam USD adalah 0.0014206 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SRY ke USD saat ini?
Harga SRY ke USD saat ini adalah $ 0.0014206. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Sorry?
Kapitalisasi pasar SRY adalah $ 1.49M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SRY?
Suplai beredar SRY adalah 999.66M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SRY?
SRY mencapai harga ATH sebesar 0.00199425 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SRY?
SRY mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan SRY?
Volume perdagangan 24 jam live SRY adalah -- USD.
Akankah harga SRY naik lebih tinggi tahun ini?
SRY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SRY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:05:01 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Sorry (SRY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

