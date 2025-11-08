Harga Space Frog X Hari Ini

Harga live Space Frog X (SFX) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.34% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SFX ke USD saat ini adalah -- per SFX.

Space Frog X saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,962.67, dengan suplai yang beredar 138.69B SFX. Selama 24 jam terakhir, SFX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00001195, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SFX bergerak +0.44% dalam satu jam terakhir dan -7.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Space Frog X (SFX)

Kapitalisasi Pasar $ 13.96K$ 13.96K $ 13.96K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 22.42K$ 22.42K $ 22.42K Suplai Peredaran 138.69B 138.69B 138.69B Total Suplai 222,686,836,135.1184 222,686,836,135.1184 222,686,836,135.1184

