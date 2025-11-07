Harga SPACEDOGE Hari Ini

Harga live SPACEDOGE (SPDG) hari ini adalah $ 0.00000354, dengan perubahan 1.49% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SPDG ke USD saat ini adalah $ 0.00000354 per SPDG.

SPACEDOGE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 174,679, dengan suplai yang beredar 49.30B SPDG. Selama 24 jam terakhir, SPDG diperdagangkan antara $ 0.00000349 (low) dan $ 0.0000036 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00001458, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000339.

Dalam kinerja jangka pendek, SPDG bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.38% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SPACEDOGE (SPDG)

Kapitalisasi Pasar $ 174.68K$ 174.68K $ 174.68K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 174.68K$ 174.68K $ 174.68K Suplai Peredaran 49.30B 49.30B 49.30B Total Suplai 49,302,458,046.51511 49,302,458,046.51511 49,302,458,046.51511

