Harga Spaceswap MILK2 Hari Ini

Harga live Spaceswap MILK2 (MILK2) hari ini adalah $ 0.00122025, dengan perubahan 2.81% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MILK2 ke USD saat ini adalah $ 0.00122025 per MILK2.

Spaceswap MILK2 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,095, dengan suplai yang beredar 22.20M MILK2. Selama 24 jam terakhir, MILK2 diperdagangkan antara $ 0.0011573 (low) dan $ 0.00131381 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 5.2, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00110823.

Dalam kinerja jangka pendek, MILK2 bergerak +0.26% dalam satu jam terakhir dan -9.83% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Spaceswap MILK2 (MILK2)

Kapitalisasi Pasar $ 27.10K$ 27.10K $ 27.10K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 27.10K$ 27.10K $ 27.10K Suplai Peredaran 22.20M 22.20M 22.20M Total Suplai 22,204,589.47360896 22,204,589.47360896 22,204,589.47360896

