Harga Spartan Protocol Hari Ini

Harga live Spartan Protocol (SPARTA) hari ini adalah --, dengan perubahan 19.09% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SPARTA ke USD saat ini adalah -- per SPARTA.

Spartan Protocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 33,450, dengan suplai yang beredar 74.78M SPARTA. Selama 24 jam terakhir, SPARTA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0.00302854 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.25, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SPARTA bergerak +0.17% dalam satu jam terakhir dan +7.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Spartan Protocol (SPARTA)

Kapitalisasi Pasar $ 33.45K$ 33.45K $ 33.45K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 44.29K$ 44.29K $ 44.29K Suplai Peredaran 74.78M 74.78M 74.78M Total Suplai 99,021,692.0 99,021,692.0 99,021,692.0

Kapitalisasi Pasar Spartan Protocol saat ini adalah $ 33.45K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SPARTA adalah 74.78M, dan total suplainya sebesar 99021692.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 44.29K.