Harga Speculation Hari Ini

Harga live Speculation (SPECU) hari ini adalah $ 0.03400412, dengan perubahan 0.03% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SPECU ke USD saat ini adalah $ 0.03400412 per SPECU.

Speculation saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 34,004, dengan suplai yang beredar 1.00M SPECU. Selama 24 jam terakhir, SPECU diperdagangkan antara $ 0.03244758 (low) dan $ 0.03474909 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.711783, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00769145.

Dalam kinerja jangka pendek, SPECU bergerak +1.95% dalam satu jam terakhir dan -9.80% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Speculation (SPECU)

Kapitalisasi Pasar $ 34.00K$ 34.00K $ 34.00K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 34.00K$ 34.00K $ 34.00K Suplai Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Total Suplai 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Speculation saat ini adalah $ 34.00K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SPECU adalah 1.00M, dan total suplainya sebesar 1000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 34.00K.