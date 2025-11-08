Harga Spellfire Hari Ini

Harga live Spellfire (SPELLFIRE) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.90% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SPELLFIRE ke USD saat ini adalah -- per SPELLFIRE.

Spellfire saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 38,892, dengan suplai yang beredar 362.37M SPELLFIRE. Selama 24 jam terakhir, SPELLFIRE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.161632, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SPELLFIRE bergerak +0.89% dalam satu jam terakhir dan -9.53% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Spellfire (SPELLFIRE)

Kapitalisasi Pasar $ 38.89K$ 38.89K $ 38.89K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 68.69K$ 68.69K $ 68.69K Suplai Peredaran 362.37M 362.37M 362.37M Total Suplai 640,000,000.0 640,000,000.0 640,000,000.0

