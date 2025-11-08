BursaDEX+
Harga live Spellfire hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar SPELLFIRE adalah 38,892 USD. Lacak informasi harga aktual SPELLFIRE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Spellfire hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar SPELLFIRE adalah 38,892 USD. Lacak informasi harga aktual SPELLFIRE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang SPELLFIRE

Info Harga SPELLFIRE

Penjelasan SPELLFIRE

Situs Web Resmi SPELLFIRE

Tokenomi SPELLFIRE

Prakiraan Harga SPELLFIRE

Logo Spellfire

Harga Spellfire (SPELLFIRE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SPELLFIRE ke USD:

$0.00010732
$0.00010732$0.00010732
+0.90%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
USD
Grafik Harga Live Spellfire (SPELLFIRE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 02:04:47 (UTC+8)

Harga Spellfire Hari Ini

Harga live Spellfire (SPELLFIRE) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.90% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SPELLFIRE ke USD saat ini adalah -- per SPELLFIRE.

Spellfire saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 38,892, dengan suplai yang beredar 362.37M SPELLFIRE. Selama 24 jam terakhir, SPELLFIRE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.161632, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SPELLFIRE bergerak +0.89% dalam satu jam terakhir dan -9.53% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Spellfire (SPELLFIRE)

$ 38.89K
$ 38.89K$ 38.89K

--
----

$ 68.69K
$ 68.69K$ 68.69K

362.37M
362.37M 362.37M

640,000,000.0
640,000,000.0 640,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Spellfire saat ini adalah $ 38.89K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SPELLFIRE adalah 362.37M, dan total suplainya sebesar 640000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 68.69K.

Riwayat Harga Spellfire USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.161632
$ 0.161632$ 0.161632

$ 0
$ 0$ 0

+0.89%

+0.90%

-9.53%

-9.53%

Riwayat Harga Spellfire (SPELLFIRE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Spellfire ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Spellfire ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Spellfire ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Spellfire ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.90%
30 Days$ 0-24.00%
60 Hari$ 0-18.29%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Spellfire

Prediksi Harga Spellfire (SPELLFIRE) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SPELLFIRE pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Spellfire (SPELLFIRE) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Spellfire berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Spellfire yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga SPELLFIRE untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Spellfire.

Apa yang dimaksud dengan Spellfire (SPELLFIRE)

Spellfire is a unique Play-2-Earn collectible card game, proposing the first-ever hand-held NFT collection that can be placed in an actual drawer and generate passive income. Longing for realism, but being an NFT pioneer, Spellfire has moved time-tested concepts into the future to bridge the card fan generations together. Bringing nearly 30 years of history to the blockchain, whilst boasting an established community of avid and dedicated fans has led industry giants DAO Maker and Shima Capital to support the project as leading investors. Physical cards have a digital state, where some feature voice or gesture-empowered actions to create unique interactions for gamers avoiding age barriers, geo limits, and technology gaps. Spellfire’s interactive augmented reality cards are sure to create a unique feeling of immersion. Digital and physical cards are connected through a QR code printed on the back of each card, making them traceable, upgradable, and playable online and offline. The game connects three realities together - the Physical, the Digital and the Augmented reality. Ensuring that no one gets left behind, Spellfire is going multichain, making it one of the first to support multi chain NFTs. Imagine a “BSC vs Solana NFT battle” - it will be the new Spellfire’s reality. Limited edition NFT cards have been created to ensure that Spellfire’s community shares in the success of the game. Each card has been beautifully and uniquely illustrated and contains delicate artistic flourishes in addition to meticulous detailing. Every player is sure to find something to love. Original NFT cards are issued in playing card copies ranging from 1000 for legendary to 100,000 for common. Original NFT Card owners are eligible to earn up to 10x return on investment in passive income from the subsequent sales of cards, while also growing in value as a rare NFT. Unlike comparable NFTs on the market that offer little to no value to the long-term holder, Spellfire NFT cards allow the community to earn revenue through passive card ownership or active gameplay by earning Spellfire’s native $Spellfire token. The $Spellfire token is essential within the game’s ecosystem and offers owners various forms of utility. A total supply of 640,000,000 will be available with 128,000,000 reserved exclusively for distribution through in-game rewards and tournaments to ensure viable longevity for the game and its community. In addition to being Spellfire’s in-game currency for all forms of transactions, $Spellfire can also be staked, unlocking extra rewards for its holders.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Spellfire (SPELLFIRE)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Spellfire

Berapa nilai 1 Spellfire pada tahun 2030?
Jika Spellfire tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Spellfire tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 02:04:47 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.