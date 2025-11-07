Harga Spike Hari Ini

Harga live Spike (SPIKE) hari ini adalah $ 0.00008696, dengan perubahan 59.03% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SPIKE ke USD saat ini adalah $ 0.00008696 per SPIKE.

Spike saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 86,915, dengan suplai yang beredar 999.50M SPIKE. Selama 24 jam terakhir, SPIKE diperdagangkan antara $ 0.00005422 (low) dan $ 0.0002939 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.053734, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005021.

Dalam kinerja jangka pendek, SPIKE bergerak -3.33% dalam satu jam terakhir dan +27.36% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Spike (SPIKE)

Kapitalisasi Pasar $ 86.92K$ 86.92K $ 86.92K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 86.92K$ 86.92K $ 86.92K Suplai Peredaran 999.50M 999.50M 999.50M Total Suplai 999,501,312.642435 999,501,312.642435 999,501,312.642435

Kapitalisasi Pasar Spike saat ini adalah $ 86.92K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SPIKE adalah 999.50M, dan total suplainya sebesar 999501312.642435. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 86.92K.