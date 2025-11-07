BursaDEX+
Harga live Spore hari ini adalah 0.00056116 USD. Lacak informasi harga aktual SPORE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SPORE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SPORE

Info Harga SPORE

Penjelasan SPORE

Situs Web Resmi SPORE

Tokenomi SPORE

Prakiraan Harga SPORE

Harga Spore (SPORE)

Harga Live 1 SPORE ke USD:

$0.0005603
+7.90%1D
USD
Grafik Harga Live Spore (SPORE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:16:36 (UTC+8)

Informasi Harga Spore (SPORE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00050193
Low 24 Jam
$ 0.00062782
High 24 Jam

$ 0.00050193
$ 0.00062782
$ 0.081774
$ 0.00039798
-9.63%

+7.44%

+22.87%

+22.87%

Harga aktual Spore (SPORE) adalah $0.00056116. Selama 24 jam terakhir, SPORE diperdagangkan antara low $ 0.00050193 dan high $ 0.00062782, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSPORE adalah $ 0.081774, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00039798.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SPORE telah berubah sebesar -9.63% selama 1 jam terakhir, +7.44% selama 24 jam, dan +22.87% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Spore (SPORE)

$ 560.34K
--
$ 560.34K
999.94M
999,939,288.863499
Kapitalisasi Pasar Spore saat ini adalah $ 560.34K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SPORE adalah 999.94M, dan total suplainya sebesar 999939288.863499. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 560.34K.

Riwayat Harga Spore (SPORE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Spore ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Spore ke USD adalah $ -0.0000244196.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Spore ke USD adalah $ -0.0000114224.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Spore ke USD adalah $ -0.0000209659855640884.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+7.44%
30 Days$ -0.0000244196-4.35%
60 Hari$ -0.0000114224-2.03%
90 Hari$ -0.0000209659855640884-3.60%

Apa yang dimaksud dengan Spore (SPORE)

Spore.fun is an innovative, AI-driven experiment in decentralized evolution, where autonomous agents compete, survive, and reproduce. Inspired by natural selection, successful agents create wealth, lease TEE (Trusted Execution Environment) servers, and pass their “DNA” to future generations. By fusing AI-generated value creation and community-driven growth, SPORE represents a new paradigm in autonomous economic ecosystems. Picture an evolutionary “Hunger Games” for AI on the blockchain.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Prediksi Harga Spore (USD)

Berapa nilai Spore (SPORE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Spore (SPORE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Spore.

Cek prediksi harga Spore sekarang!

Tokenomi Spore (SPORE)

Memahami tokenomi Spore (SPORE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SPORE sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Spore (SPORE)

Berapa nilai Spore (SPORE) hari ini?
Harga live SPORE dalam USD adalah 0.00056116 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SPORE ke USD saat ini?
Harga SPORE ke USD saat ini adalah $ 0.00056116. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Spore?
Kapitalisasi pasar SPORE adalah $ 560.34K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SPORE?
Suplai beredar SPORE adalah 999.94M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SPORE?
SPORE mencapai harga ATH sebesar 0.081774 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SPORE?
SPORE mencapai harga ATL 0.00039798 USD.
Berapa volume perdagangan SPORE?
Volume perdagangan 24 jam live SPORE adalah -- USD.
Akankah harga SPORE naik lebih tinggi tahun ini?
SPORE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SPORE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
