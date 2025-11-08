Harga SPQR Hari Ini

Harga live SPQR (SPQR) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SPQR ke USD saat ini adalah -- per SPQR.

SPQR saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,714, dengan suplai yang beredar 998.90M SPQR. Selama 24 jam terakhir, SPQR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SPQR bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.36% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SPQR (SPQR)

Kapitalisasi Pasar $ 23.71K$ 23.71K $ 23.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 23.71K$ 23.71K $ 23.71K Suplai Peredaran 998.90M 998.90M 998.90M Total Suplai 998,897,843.221974 998,897,843.221974 998,897,843.221974

Kapitalisasi Pasar SPQR saat ini adalah $ 23.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SPQR adalah 998.90M, dan total suplainya sebesar 998897843.221974. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 23.71K.