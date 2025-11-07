Harga SPURDO ON ETH Hari Ini

Harga live SPURDO ON ETH (SPURDO) hari ini adalah $ 0.00012642, dengan perubahan 2.80% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SPURDO ke USD saat ini adalah $ 0.00012642 per SPURDO.

SPURDO ON ETH saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 126,422, dengan suplai yang beredar 1.00B SPURDO. Selama 24 jam terakhir, SPURDO diperdagangkan antara $ 0.00012517 (low) dan $ 0.00013118 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04680185, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005965.

Dalam kinerja jangka pendek, SPURDO bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -16.85% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SPURDO ON ETH (SPURDO)

Kapitalisasi Pasar $ 126.42K$ 126.42K $ 126.42K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 126.42K$ 126.42K $ 126.42K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar SPURDO ON ETH saat ini adalah $ 126.42K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SPURDO adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 126.42K.