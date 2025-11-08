Harga Squish Hari Ini

Harga live Squish ($SQUISH) hari ini adalah $ 0.00000845, dengan perubahan 0.27% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $SQUISH ke USD saat ini adalah $ 0.00000845 per $SQUISH.

Squish saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,444.15, dengan suplai yang beredar 998.96M $SQUISH. Selama 24 jam terakhir, $SQUISH diperdagangkan antara $ 0.00000828 (low) dan $ 0.0000085 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00070806, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000576.

Dalam kinerja jangka pendek, $SQUISH bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -24.94% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Squish ($SQUISH)

Kapitalisasi Pasar $ 8.44K$ 8.44K $ 8.44K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.44K$ 8.44K $ 8.44K Suplai Peredaran 998.96M 998.96M 998.96M Total Suplai 998,959,162.574996 998,959,162.574996 998,959,162.574996

Kapitalisasi Pasar Squish saat ini adalah $ 8.44K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $SQUISH adalah 998.96M, dan total suplainya sebesar 998959162.574996. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.44K.