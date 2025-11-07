Harga Stakecube Hari Ini

Harga live Stakecube (SCC) hari ini adalah $ 0.0052624, dengan perubahan 3.36% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SCC ke USD saat ini adalah $ 0.0052624 per SCC.

Stakecube saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 86,088, dengan suplai yang beredar 16.36M SCC. Selama 24 jam terakhir, SCC diperdagangkan antara $ 0.00525421 (low) dan $ 0.00657312 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.64, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SCC bergerak +0.05% dalam satu jam terakhir dan -9.53% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Stakecube (SCC)

Kapitalisasi Pasar $ 86.09K$ 86.09K $ 86.09K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 86.10K$ 86.10K $ 86.10K Suplai Peredaran 16.36M 16.36M 16.36M Total Suplai 16,360,693.91163954 16,360,693.91163954 16,360,693.91163954

Kapitalisasi Pasar Stakecube saat ini adalah $ 86.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SCC adalah 16.36M, dan total suplainya sebesar 16360693.91163954. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 86.10K.