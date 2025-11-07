Harga Star AI Hari Ini

Harga live Star AI (MSTAR) hari ini adalah $ 0.0002458, dengan perubahan 11.35% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MSTAR ke USD saat ini adalah $ 0.0002458 per MSTAR.

Star AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 146,209, dengan suplai yang beredar 594.81M MSTAR. Selama 24 jam terakhir, MSTAR diperdagangkan antara $ 0.0002045 (low) dan $ 0.00024725 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.074826, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00010046.

Dalam kinerja jangka pendek, MSTAR bergerak -0.02% dalam satu jam terakhir dan +4.15% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Star AI (MSTAR)

Kapitalisasi Pasar $ 146.21K$ 146.21K $ 146.21K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 245.81K$ 245.81K $ 245.81K Suplai Peredaran 594.81M 594.81M 594.81M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

