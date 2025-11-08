Harga STARBRO Hari Ini

Harga live STARBRO (STARBRO) hari ini adalah $ 0.00000858, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi STARBRO ke USD saat ini adalah $ 0.00000858 per STARBRO.

STARBRO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,267.58, dengan suplai yang beredar 963.81M STARBRO. Selama 24 jam terakhir, STARBRO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00093303, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000647.

Dalam kinerja jangka pendek, STARBRO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.16% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar STARBRO (STARBRO)

Kapitalisasi Pasar $ 8.27K$ 8.27K $ 8.27K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.27K$ 8.27K $ 8.27K Suplai Peredaran 963.81M 963.81M 963.81M Total Suplai 963,808,396.0081662 963,808,396.0081662 963,808,396.0081662

