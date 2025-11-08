BursaDEX+
Harga live staring robot hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar SONNY adalah 49,473 USD. Lacak informasi harga aktual SONNY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live staring robot hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar SONNY adalah 49,473 USD. Lacak informasi harga aktual SONNY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang SONNY

Info Harga SONNY

Penjelasan SONNY

Situs Web Resmi SONNY

Tokenomi SONNY

Prakiraan Harga SONNY

Logo staring robot

Harga staring robot (SONNY)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SONNY ke USD:

--
----
+5.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live staring robot (SONNY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 00:54:42 (UTC+8)

Harga staring robot Hari Ini

Harga live staring robot (SONNY) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.45% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SONNY ke USD saat ini adalah -- per SONNY.

staring robot saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 49,473, dengan suplai yang beredar 999.15M SONNY. Selama 24 jam terakhir, SONNY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00444034, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SONNY bergerak +1.60% dalam satu jam terakhir dan -34.40% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar staring robot (SONNY)

$ 49.47K
$ 49.47K$ 49.47K

--
----

$ 49.47K
$ 49.47K$ 49.47K

999.15M
999.15M 999.15M

999,146,312.647716
999,146,312.647716 999,146,312.647716

Kapitalisasi Pasar staring robot saat ini adalah $ 49.47K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SONNY adalah 999.15M, dan total suplainya sebesar 999146312.647716. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 49.47K.

Riwayat Harga staring robot USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00444034
$ 0.00444034$ 0.00444034

$ 0
$ 0$ 0

+1.60%

+4.45%

-34.40%

-34.40%

Riwayat Harga staring robot (SONNY) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga staring robot ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga staring robot ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga staring robot ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga staring robot ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+4.45%
30 Days$ 0-26.54%
60 Hari$ 0-47.43%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk staring robot

Prediksi Harga staring robot (SONNY) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SONNY pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga staring robot (SONNY) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga staring robot berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga staring robot yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga SONNY untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga staring robot.

Apa yang dimaksud dengan staring robot (SONNY)

Sonny is the friendly face of Web3 on the fast, scalable Solana blockchain, designed for those who believe in a future where humans and technology can thrive together. Whether you're a die-hard sci-fi fan, a crypto enthusiast, or someone who simply loves a great community, Sonny offers something unique:

🌌 Join the Story: With Sonny, you’re not just buying a coin; you're part of a narrative that combines AI, community spirit, and blockchain innovation.

🚀 Fast and Scalable: Built on Solana, Sonny transactions are lightning-fast and low-cost, making it easy to join, trade, and interact without the hassle.

🤖 Sci-Fi Nostalgia Meets Crypto Fun: Sonny brings together fans of futuristic tech and internet culture for a thrilling ride. With each buy, you’re joining a legion of supporters who see a fun future with technology at its core.

💬 Community-Driven: Sonny’s community is a blend of meme lovers, movie buffs, and tech optimists. Together, we’re creating a welcoming space where people can connect, laugh, and share.

So if you're ready for a memecoin that’s more than just a trend, dive into Sonny and be part of something exciting, unpredictable, and undeniably unique. After all, in a world of rigid code, Sonny reminds us that a little rebellion—and a lot of fun—can go a long way.

Sumber Daya staring robot (SONNY)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang staring robot

Berapa nilai 1 staring robot pada tahun 2030?
Jika staring robot tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga staring robot tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 00:54:42 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting staring robot (SONNY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi staring robot Selengkapnya

