Harga StaySAFU Hari Ini

Harga live StaySAFU (SAFU) hari ini adalah $ 3.85, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SAFU ke USD saat ini adalah $ 3.85 per SAFU.

StaySAFU saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 64,126, dengan suplai yang beredar 16.66K SAFU. Selama 24 jam terakhir, SAFU diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 74.19, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.97278.

Dalam kinerja jangka pendek, SAFU bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.42% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar StaySAFU (SAFU)

Kapitalisasi Pasar $ 64.13K$ 64.13K $ 64.13K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 73.74K$ 73.74K $ 73.74K Suplai Peredaran 16.66K 16.66K 16.66K Total Suplai 19,159.0 19,159.0 19,159.0

Kapitalisasi Pasar StaySAFU saat ini adalah $ 64.13K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SAFU adalah 16.66K, dan total suplainya sebesar 19159.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 73.74K.