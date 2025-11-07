Harga Steve Hari Ini

Harga live Steve ($STEVE) hari ini adalah $ 0.00092647, dengan perubahan 16.39% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $STEVE ke USD saat ini adalah $ 0.00092647 per $STEVE.

Steve saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 89,969, dengan suplai yang beredar 97.11M $STEVE. Selama 24 jam terakhir, $STEVE diperdagangkan antara $ 0.00091417 (low) dan $ 0.00110814 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00434534, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.000665.

Dalam kinerja jangka pendek, $STEVE bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan -25.29% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Steve ($STEVE)

Kapitalisasi Pasar $ 89.97K$ 89.97K $ 89.97K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 92.62K$ 92.62K $ 92.62K Suplai Peredaran 97.11M 97.11M 97.11M Total Suplai 99,967,410.648161 99,967,410.648161 99,967,410.648161

