Harga Stoicism Hari Ini

Harga live Stoicism (STOIC) hari ini adalah --, dengan perubahan 8.15% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi STOIC ke USD saat ini adalah -- per STOIC.

Stoicism saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 108,053, dengan suplai yang beredar 997.99M STOIC. Selama 24 jam terakhir, STOIC diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00192387, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, STOIC bergerak -0.91% dalam satu jam terakhir dan -27.56% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Stoicism (STOIC)

Kapitalisasi Pasar $ 108.05K$ 108.05K $ 108.05K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 108.05K$ 108.05K $ 108.05K Suplai Peredaran 997.99M 997.99M 997.99M Total Suplai 997,986,385.689839 997,986,385.689839 997,986,385.689839

