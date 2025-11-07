Harga STUPID INU Hari Ini

Harga live STUPID INU (STUPID) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.36% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi STUPID ke USD saat ini adalah -- per STUPID.

STUPID INU saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 141,806, dengan suplai yang beredar 999.46M STUPID. Selama 24 jam terakhir, STUPID diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0068393, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, STUPID bergerak +1.42% dalam satu jam terakhir dan -22.85% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar STUPID INU (STUPID)

Kapitalisasi Pasar $ 141.81K$ 141.81K $ 141.81K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 141.81K$ 141.81K $ 141.81K Suplai Peredaran 999.46M 999.46M 999.46M Total Suplai 999,461,344.644646 999,461,344.644646 999,461,344.644646

Kapitalisasi Pasar STUPID INU saat ini adalah $ 141.81K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar STUPID adalah 999.46M, dan total suplainya sebesar 999461344.644646. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 141.81K.