Harga Styro Steve Hari Ini

Harga live Styro Steve (SS) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.83% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SS ke USD saat ini adalah -- per SS.

Styro Steve saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 25,792, dengan suplai yang beredar 999.68M SS. Selama 24 jam terakhir, SS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01499916, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SS bergerak +1.15% dalam satu jam terakhir dan -19.21% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Styro Steve (SS)

Kapitalisasi Pasar $ 25.79K$ 25.79K $ 25.79K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 25.79K$ 25.79K $ 25.79K Suplai Peredaran 999.68M 999.68M 999.68M Total Suplai 999,681,858.700571 999,681,858.700571 999,681,858.700571

