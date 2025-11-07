BursaDEX+
Harga live Suijak hari ini adalah 0.00000782 USD. Kapitalisasi pasar SUIJAK adalah 78,184 USD. Lacak informasi harga aktual SUIJAK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga Suijak (SUIJAK)

Harga Live 1 SUIJAK ke USD:

+12.60%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live Suijak (SUIJAK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 23:40:55 (UTC+8)

Harga Suijak Hari Ini

Harga live Suijak (SUIJAK) hari ini adalah $ 0.00000782, dengan perubahan 9.27% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SUIJAK ke USD saat ini adalah $ 0.00000782 per SUIJAK.

Suijak saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 78,184, dengan suplai yang beredar 10.00B SUIJAK. Selama 24 jam terakhir, SUIJAK diperdagangkan antara $ 0.00000695 (low) dan $ 0.00000773 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.001134, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000695.

Dalam kinerja jangka pendek, SUIJAK bergerak +2.15% dalam satu jam terakhir dan -22.81% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Suijak (SUIJAK)

$ 78.18K

--

$ 78.18K

10.00B

10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Suijak saat ini adalah $ 78.18K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SUIJAK adalah 10.00B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 78.18K.

Riwayat Harga Suijak USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000695
Low 24 Jam
$ 0.00000773
High 24 Jam

$ 0.00000695

$ 0.00000773

$ 0.001134

$ 0.00000695

+2.15%

+9.27%

-22.81%

-22.81%

Riwayat Harga Suijak (SUIJAK) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Suijak ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Suijak ke USD adalah $ -0.0000034287.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Suijak ke USD adalah $ -0.0000034565.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Suijak ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+9.27%
30 Days$ -0.0000034287-43.84%
60 Hari$ -0.0000034565-44.20%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Suijak

Prediksi Harga Suijak (SUIJAK) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SUIJAK pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Suijak (SUIJAK) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Suijak berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Suijak yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga SUIJAK untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Suijak.

Apa yang dimaksud dengan Suijak (SUIJAK)

Suijak is a meme token inspired by the popular Wojak meme, which has become a significant part of internet culture. Unlike utility tokens that offer specific functionalities or services within a blockchain ecosystem, Suijak is purely a meme token. This means it doesn't provide any inherent utility or practical use cases beyond its value as a digital collectible and a symbol of community and cultural expression. The creation of Suijak taps into the widespread appeal of the Wojak meme, which is known for its humorous and often relatable depictions of various emotions and situations. By leveraging this meme, Suijak aims to build a community of enthusiasts who appreciate the humor and cultural significance of Wojak. The token serves as a fun and engaging way for people to participate in the crypto space without the complexities and technicalities associated with utility tokens. It embodies the spirit of internet memes, which are often created and shared for entertainment and social connection rather than practical purposes. As a meme token, Suijak's value is largely driven by its community and the collective enjoyment of its holders. This makes it a unique and interesting addition to the world of cryptocurrencies, where not all tokens need to have a utilitarian function to be valued and appreciated. Instead, Suijak celebrates the lighter side of the crypto world, offering a playful and accessible entry point for those who might be intimidated by more complex crypto projects. In essence, Suijak is a testament to the power of memes and community in the digital age, highlighting how cultural phenomena can influence and shape new forms of digital assets. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer, Suijak provides a way to engage with the crypto community through the shared language of memes, making it a distinctive and enjoyable part of the broader cryptocurrency landscape.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Suijak

Berapa nilai 1 Suijak pada tahun 2030?
Jika Suijak tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Suijak tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 23:40:55 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Suijak (SUIJAK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan.