Harga Suijak Hari Ini

Harga live Suijak (SUIJAK) hari ini adalah $ 0.00000782, dengan perubahan 9.27% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SUIJAK ke USD saat ini adalah $ 0.00000782 per SUIJAK.

Suijak saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 78,184, dengan suplai yang beredar 10.00B SUIJAK. Selama 24 jam terakhir, SUIJAK diperdagangkan antara $ 0.00000695 (low) dan $ 0.00000773 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.001134, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000695.

Dalam kinerja jangka pendek, SUIJAK bergerak +2.15% dalam satu jam terakhir dan -22.81% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Suijak (SUIJAK)

Kapitalisasi Pasar $ 78.18K$ 78.18K $ 78.18K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 78.18K$ 78.18K $ 78.18K Suplai Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Suijak saat ini adalah $ 78.18K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SUIJAK adalah 10.00B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 78.18K.