Harga live SULLY (SULLY) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.19% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SULLY ke USD saat ini adalah -- per SULLY.

SULLY saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 143,243, dengan suplai yang beredar 849.83M SULLY. Selama 24 jam terakhir, SULLY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00134211, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SULLY bergerak +1.84% dalam satu jam terakhir dan -27.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Kapitalisasi Pasar $ 143.24K Volume (24 Jam) -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 143.24K Suplai Peredaran 849.83M Total Suplai 849,834,087.446474

Kapitalisasi Pasar SULLY saat ini adalah $ 143.24K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SULLY adalah 849.83M, dan total suplainya sebesar 849834087.446474. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 143.24K.