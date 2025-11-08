Harga SUMI Hari Ini

Harga live SUMI (SUMI) hari ini adalah $ 0.00001451, dengan perubahan 1.10% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SUMI ke USD saat ini adalah $ 0.00001451 per SUMI.

SUMI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,396.2, dengan suplai yang beredar 991.85M SUMI. Selama 24 jam terakhir, SUMI diperdagangkan antara $ 0.00001409 (low) dan $ 0.00001476 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01433132, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000592.

Dalam kinerja jangka pendek, SUMI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.58% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SUMI (SUMI)

Kapitalisasi Pasar $ 14.40K$ 14.40K $ 14.40K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.40K$ 14.40K $ 14.40K Suplai Peredaran 991.85M 991.85M 991.85M Total Suplai 991,847,227.7005209 991,847,227.7005209 991,847,227.7005209

Kapitalisasi Pasar SUMI saat ini adalah $ 14.40K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SUMI adalah 991.85M, dan total suplainya sebesar 991847227.7005209. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.40K.