Apa yang dimaksud dengan Super Champs (CHAMP)

The Super Champs Universe is a web3 AI, gaming, and animation universe with the world's first autonomous game-streaming AI Agent, multiple live mobile games, and millions of fans across social media. Each Super Champ in the universe has been selected to attend the prestigious Super Champs Academy to hone their fledgling superpowers and athletic skills in mega-racket sports, battlesports, etc. These Super Champs heroes are featured in a series of mobile games with NFTs, AI Agents on video and social platforms, and original animated videos. With 5MM+ downloads of its games, 10MM+ video views on YouTube and TikTok, and 600k+ subscribers for its Kigu AI Agent, Super Champs is ready to explode into the mainstream as the preeminent gaming franchise of 2025. This universe is powered by the $CHAMP ecosystem token overseen by the Super Champs Protocol Foundation. The $CHAMP token is used to provide developers access to proprietary technology for AI Agents and Mobile Games, as well as serve as the transactional token for consumers across all touchpoints ranging from the games to AI Agent experiences. Agent Kigu can be found game streaming on Twitch, YouTube, and Tiktok. live games can be found at https://www.superchamps.com/super-champs-bullet-league, https://www.superchamps.com/super-champs-racket-rampage, and https://app.superchamps.com/. Further information on the project can be found at www.superchamps.com.

Sumber Daya Super Champs (CHAMP) Whitepaper Situs Web Resmi

Prediksi Harga Super Champs (USD)

Berapa nilai Super Champs (CHAMP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Super Champs (CHAMP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Super Champs.

Cek prediksi harga Super Champs sekarang!

CHAMP ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Super Champs (CHAMP)

Memahami tokenomi Super Champs (CHAMP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CHAMP sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Super Champs (CHAMP) Berapa nilai Super Champs (CHAMP) hari ini? Harga live CHAMP dalam USD adalah 0.00226883 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga CHAMP ke USD saat ini? $ 0.00226883 . Cobalah Harga CHAMP ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Super Champs? Kapitalisasi pasar CHAMP adalah $ 2.07M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar CHAMP? Suplai beredar CHAMP adalah 912.90M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) CHAMP? CHAMP mencapai harga ATH sebesar 0.112798 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) CHAMP? CHAMP mencapai harga ATL 0.00226878 USD . Berapa volume perdagangan CHAMP? Volume perdagangan 24 jam live CHAMP adalah -- USD . Akankah harga CHAMP naik lebih tinggi tahun ini? CHAMP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CHAMP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Super Champs (CHAMP)