Harga Super Meme Fighter Hari Ini

Harga live Super Meme Fighter (SMF) hari ini adalah $ 0.00003336, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SMF ke USD saat ini adalah $ 0.00003336 per SMF.

Super Meme Fighter saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 26,687, dengan suplai yang beredar 800.00M SMF. Selama 24 jam terakhir, SMF diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00114293, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003318.

Dalam kinerja jangka pendek, SMF bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.48% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Super Meme Fighter (SMF)

Kapitalisasi Pasar $ 26.69K$ 26.69K $ 26.69K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 33.36K$ 33.36K $ 33.36K Suplai Peredaran 800.00M 800.00M 800.00M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Super Meme Fighter saat ini adalah $ 26.69K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SMF adalah 800.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 33.36K.