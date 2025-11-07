Harga SuperBid Hari Ini

Harga live SuperBid (SUPERBID) hari ini adalah $ 0.0065029, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SUPERBID ke USD saat ini adalah $ 0.0065029 per SUPERBID.

SuperBid saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 50,471, dengan suplai yang beredar 7.76M SUPERBID. Selama 24 jam terakhir, SUPERBID diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 11.83, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00329421.

Dalam kinerja jangka pendek, SUPERBID bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -36.25% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SuperBid (SUPERBID)

Kapitalisasi Pasar $ 50.47K$ 50.47K $ 50.47K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 574.50K$ 574.50K $ 574.50K Suplai Peredaran 7.76M 7.76M 7.76M Total Suplai 88,345,486.0 88,345,486.0 88,345,486.0

Kapitalisasi Pasar SuperBid saat ini adalah $ 50.47K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SUPERBID adalah 7.76M, dan total suplainya sebesar 88345486.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 574.50K.